У Києво-Печерській лаврі вже майже сто випадків COVID-19, двоє людей померли – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На території Києво-Печерської лаври зафіксували майже сто випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Двоє людей померли. Про це у відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Наразі на території монастиря (Києво-Печерської лаври – ред.) підтверджено вже майже сто захворілих на коронавірус і, на жаль, є два летальних випадки, - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що саме у період Великодніх свят необхідно дотримуватись заходів безпеки та не відвідувати богослужінь.
Нагадаємо, що Києво-Печерську лавру за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закрили на карантин.