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У Києво-Печерській лаврі вже майже сто випадків COVID-19, двоє людей померли – Зеленський

Київ • УНН

 • 20915 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На території Києво-Печерської лаври зафіксували майже сто випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Двоє людей померли. Про це у відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Наразі на території монастиря (Києво-Печерської лаври – ред.) підтверджено вже майже сто захворілих на коронавірус і, на жаль, є два летальних випадки, - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що саме у період Великодніх свят необхідно дотримуватись заходів безпеки та не відвідувати богослужінь.

Нагадаємо, що Києво-Печерську лавру за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закрили на карантин.

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