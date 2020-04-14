В Киево-Печерской лавре уже почти сто случаев COVID-19, два человека умерли - Зеленский

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 43868 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52211 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66611 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66685 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 95234 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78214 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101646 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105507 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130663 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В Киево-Печерской лавре уже почти сто случаев COVID-19, два человека умерли - Зеленский

В Киево-Печерской лавре уже почти сто случаев COVID-19, два человека умерли - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 20890 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировали почти сто случаев заболевания коронавирусной болезнью. Два человека умерли. Об этом в видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Сейчас на территории монастыря (Киево-Печерской лавры - ред.) подтверждено уже почти сто заболевших коронавирусом и, к сожалению, два летальных случая, - сообщил Зеленский.

Он отметил, что именно в период Пасхальных праздников необходимо соблюдать меры безопасности и не посещать богослужения.

Напомним, что Киево-Печерскую лавру по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрыли на карантин.

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