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У Києво-Печерській лаврі та Іонінському монастирі виявили ще чотири випадки COVID-19

У Києво-Печерській лаврі та Іонінському монастирі виявили ще чотири випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Минулої доби у Києво-Печерській лаврі виявили ще один випадок коронавірусної хвороби, ще три – в Іонінському монастирі. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один – у Києво-Печерській лаврі та три – в Іонінському монастирі", - сказав Кличко.

З його слів, вчора у лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель та приміщень духовної академії та семінарії, встановили там медичні пости, вимірюють температуру та рівень оксигнації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції.

"Вчора госпіталізували з лаври одну монахиню та двох учнів семінарії, здійснили забір на ПЛР-тестування у 20 осіб з семінарії. Сьогодні медики продовжують брати зразки на лабораторні дослідження", - додав мер столиці.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Гостомелі коронавірус виявили у семінариста Києво-Печерської лаври.

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