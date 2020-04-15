У Києво-Печерській лаврі та Іонінському монастирі виявили ще чотири випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Минулої доби у Києво-Печерській лаврі виявили ще один випадок коронавірусної хвороби, ще три – в Іонінському монастирі. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один – у Києво-Печерській лаврі та три – в Іонінському монастирі", - сказав Кличко.
З його слів, вчора у лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель та приміщень духовної академії та семінарії, встановили там медичні пости, вимірюють температуру та рівень оксигнації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції.
"Вчора госпіталізували з лаври одну монахиню та двох учнів семінарії, здійснили забір на ПЛР-тестування у 20 осіб з семінарії. Сьогодні медики продовжують брати зразки на лабораторні дослідження", - додав мер столиці.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Гостомелі коронавірус виявили у семінариста Києво-Печерської лаври.