В Киеве выросли цены на хлеб, масло и молоко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала года в Киеве подорожал ряд социальных продуктов питания. Об этом сообщает ГУ статистики в Киеве, передает УНН.
С начала года стоимость молока в Киеве выросла на 3,5%, хлеб подорожал на 10,1%, масло - на 4,1%.
Также выросли цены на макаронные изделия - на 5,3%, на рыбу и продукты из рыбы - на 6,3%, сыр и творог - на 3,1%.
При этом с начала года в столице подешевели только яйца и сахар - на 9,4% и 4,9% соответственно.
За месяц (июнь к маю - ред.) в столице достаточно ощутимо выросли цены на овощи - на 20,5%, макаронные изделия - на 0,2%, молоко - на 1%, масло - на 0,3%.
При этом за месяц в Киеве подешевело мясо - на 0,4%, рыба - на 1,7% и фрукты - на 4,6%.
Напомним, в январе-мае 2018 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,6%. Больше всего (на 20,9% и 15,7%) выросли цены на овощи и фрукты.