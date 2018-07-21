У Києві зросли ціни на хліб, масло та молоко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. З початку року у Києві подорожчала низка соціальних продуктів харчування. Про це повідомляє ГУ статистики у Києві, передає УНН.
З початку року вартість молока у Києві зросла на 3,5%, хліб подорожчав на 10,1%, масло – на 4,1%.
Також зросли ціни на макаронні вироби – на 5,3%, на рибу та продукти із риби – на 6,3%, сир і творог – на 3,1%.
При цьому з початку року у столиці подешевшали лише яйця та цукор – на 9,4% та 4,9% відповідно.
За місяць (червень до травня - ред.) у столиці досить відчутно зросли ціни на овочі – на 20,5%, макаронні вироби – на 0,2%, молоко – на 1%, масло – на 0,3%.
При цьому за місяць у Києві подешевшало м’ясо – на 0,4%, риба – на 1,7% та фрукти – на 4,6%.
Нагадаємо, у січні—травні 2018 року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,6%. Найбільше (на 20,9% та 15,7%) зросли ціни на овочі та фрукти.