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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 21071 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106272 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110715 просмотра

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В Киеве снова антирекорд: за сутки 1740 случаев COVID-19

В Киеве снова антирекорд: за сутки 1740 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16202 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 1740 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, что на уровне показателя сутками ранее. Умерли за сутки 11 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти. За прошедшие сутки в Киеве - 1740 больных. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 69 018", - написал Кличко.

По его словам, за сутки заболели 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет, 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 69 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 93 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 303, в Соломенском - 229. В Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев", - добавил Кличко.

Добавим, в Украине на утро 29 ноября зафиксировано уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 339 378, летальных исходов - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 000.

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