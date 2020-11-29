У Києві знову антирекорд: за добу 1740 випадків COVID-19

"Вірус не відступає. Кількість нових випадків у столиці продовжує зростати. За минулу добу в Києві – 1740 хворих. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 1279 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 69 018", - написав Кличко.

З його слів, за добу захворіли 987 жінок віком від 18 до 91 року, 650 чоловіків віком від 18 до 97 рокiв, 56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 69 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 93 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 92 людини. Усього коронавірус подолали 22 755 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків", - додав Кличко.

Додамо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.