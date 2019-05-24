В Киеве нашли труп на строительной площадке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Киевской области двое мужчин поспорили, в результате чего произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы, передает УНН.
Как сообщили правоохранители, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация об обнаружении мужчины с ножевым ранением в строительном вагончике в переулке Мартовский.
На месте происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого - 49-летнего жителя Днепропетровской области, и изъяли вещественное доказательство - кухонный нож со следами крови.
Полицейские установили, что после употребления спиртных напитков между двумя знакомыми, которые занимались строительными работами в Бортничах, возник конфликт. Выяснение личных отношений переросло в драку с ножом. Пострадавший - 61-летний киевлянин - от полученного ранения скончался на месте до прибытия "скорой". Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования от будет находиться под арестом.
Напомним, подозреваемого в убийстве задержали со штурмом в Мариуполе.