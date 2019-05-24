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Підозрюваного у вбивстві затримали зі штурмом у Маріуполі

Підозрюваного у вбивстві затримали зі штурмом у Маріуполі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Маріуполі поліцейські зі штурмом затримали підозрюваного у вбивстві. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Донецькій області.

Тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті було виявлено вчора на першому поверсі недобудови місцевими жителями. На вигляд людині близько 40 років.

При обстеженні місця злочину слідчо-оперативна група виявила фрагмент цегли зі слідами крові, яка, ймовірно, і стала знаряддям вбивства. У перші ж години поліцейські розшукали свідків та встановили хід подій.

Як виявилося, зазначили у поліції, до будівлі зайшли троє чоловіків та почали бити осіб без певного місця проживання, які знайшли тут притулок. Конфлікт припинився, але у нього втрутився новий учасник. Чоловік, який підтримував дружні стосунки з тутешніми мешканцями, напав на гостей з метою помсти. Двоє осіб втекли, а третій впав. Нападник побив його руками і ногами, потім цеглиною по голові, після чого втік, вказали у поліції.

Підозрюваний був викритий за кілька годин. Зловмисник зачинився у помешканні, відтак, щоб потрапити всередину, довелося вибити двері.

Втікача затримали у квартирі, де він ховався під ліжком на балконі. Під час обшуку у нього вилучено одяг зі слідами крові.

Підозрюваним виявився 22-річний безробітний місцевий житель, який вже потрапляв до поля зору поліції. Чоловік у скоєному зізнався та був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Нагадаємо, у Маріуполі в недобудові знайшли труп.

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