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Подозреваемого в убийстве задержали со штурмом в Мариуполе

Подозреваемого в убийстве задержали со штурмом в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 10373 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Мариуполе полицейские со штурмом задержали подозреваемого в убийстве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено вчера на первом этаже недострое местными жителями. На вид мужчине около 40 лет.

При обследовании места преступления следственно-оперативная группа обнаружила фрагмент кирпича со следами крови, который, вероятно, и стал орудием убийства. В первые часы полицейские разыскали свидетелей и установили ход событий.

Как оказалось, отметили в полиции, в здание зашли трое мужчин и начали бить лиц без определенного места жительства, которые нашли здесь убежище. Конфликт прекратился, но в него вмешался новый участник. Мужчина, который поддерживал дружеские отношения с местными жителями, напал на гостей с целью мести. Двое мужчин сбежали, а третий упал. Нападавший избил его руками и ногами, затем кирпичом по голове, после чего скрылся, указали в полиции.

Подозреваемый был найден за несколько часов. Злоумышленник закрылся в квартире, поэтому, чтобы попасть внутрь, пришлось выбить дверь.

Беглеца задержали в квартире, где он прятался под кроватью на балконе. Во время обыска у него изъята одежда со следами крови.

Подозреваемым оказался 22-летний безработный местный житель, который уже попадал в поле зрения полиции. Мужчина в содеянном сознался и был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Напомним, в Мариуполе в недострое нашли труп.

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