У Києві знайшли труп на будівельному майданчику

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КИЇВ. 24 травня. УНН. На Київщині двоє чоловіків посперечались, внаслідок чого сталось вбивство. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці, передає УНН.

Як повідомили правоохоронці, до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про виявлення чоловіка із ножовим пораненням у будівельному вагончику в провулку Березневому.

На місці події працівники поліції затримали підозрюваного – 49-річного мешканця Дніпропетровської області, та вилучили речовий доказ – кухонний ніж зі слідами крові.

Поліцейські встановили, що після вживання спиртних напоїв між двома знайомими, які займалися будівельними роботами у Бортничах, виник конфлікт. З’ясовування особистих стосунків переросло у бійку з ножем. Потерпілий - 61-річний киянин - від отриманого поранення помер на місці до прибуття "швидкої". Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину. На час досудового розслідування від буде знаходитися під арештом.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві затримали зі штурмом у Маріуполі.

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