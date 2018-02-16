В Киеве столкнулись две маршрутки: пострадали 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В столице на улице Елены Телиги столкнулись две маршрутки, которые ехали в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 12 человек, двое доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"В дорожной аварии всего пострадали 12 человек: двух доставили в больницу, еще 10 помощь оказали без госпитализации", - сообщили в полиции.
Известно, что две маршрутки двигались в одном направлении, один водитель подрезал другого, из-за чего оба транспортных средства потеряли управление и съехали с дороги. Одна маршрутка столкнулась с электроопорой, вторая выехала на тротуар и врезалась в дерево.
На улице Елены Телиги после ДТП образовался сильная пробка. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
Как сообщал УНН, в Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием микроавтобуса, автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля, в результате которой пострадали пять человек.