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У Києві зіткнулись дві маршрутки: постраждали 12 людей

У Києві зіткнулись дві маршрутки: постраждали 12 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У столиці на вулиці Олени Теліги зіткнулись дві маршрутки, які їхали в попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждали 12 людей, двох доставили в лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

“В автопригоді загалом постраждало 12 осіб: двох доставили в лікарню, ще 10 допомогу надали без госпіталізації”, — повідомили в поліції.

Відомо, що дві маршрутки рухалися в одному напрямку, один водій підрізав іншого, через що обидва транспортних засоби втратили керування і з’їхали з дороги. Одна маршрутка зіткнулася з електроопорою, інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево.

На вулиці Олени Теліги після ДТП утворився сильний затор. Наразі обставини аварії встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Як повідомляв УНН, в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участю мікроавтобуса, автомобіля швидкої медичної допомоги та легкового автомобіля, внаслідок якої постраждало п’ятеро осіб.

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