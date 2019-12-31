В Киеве женщина выпала с 13 этажа многоэтажки

По предварительной информации, событие произошло около 1:00 на проспект Академика Палладина, 21. Так, молодая женщина выпала с 13 этажа многоэтажки, в результате чего погибла.

Сейчас УНН пытается получить официальный комментарий в полиции.

Напомним, в Одесской области мужчина, в квартире которого произошел пожар, выпрыгнул из окна седьмого этажа. Он умер по дороге в больницу.