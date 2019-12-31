В Киеве женщина выпала с 13 этажа многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ночью в Святошинском районе столицы женщина выпала с 13 этажа многоэтажки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев происшествия.
По предварительной информации, событие произошло около 1:00 на проспект Академика Палладина, 21. Так, молодая женщина выпала с 13 этажа многоэтажки, в результате чего погибла.
Сейчас УНН пытается получить официальный комментарий в полиции.
Напомним, в Одесской области мужчина, в квартире которого произошел пожар, выпрыгнул из окна седьмого этажа. Он умер по дороге в больницу.