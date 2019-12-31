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У Києві жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки

У Києві жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вночі у Святошинському районі столиці жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на очевидців події.

За попередньою інформацією, подія сталася біля 01:00 на проспект Академіка Палладина, 21. Так, молода жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки, внаслідок чого загинула.

Наразі, УНН намагається отримати офіційний коментар у поліції.

Нагадаємо, на Одещині чоловік, в квартирі якого сталася пожежа, вистрибнув із вікна сьомого поверху. Він помер по дорозі в лікарню. 

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