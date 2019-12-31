У Києві жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вночі у Святошинському районі столиці жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на очевидців події.
За попередньою інформацією, подія сталася біля 01:00 на проспект Академіка Палладина, 21. Так, молода жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки, внаслідок чого загинула.
Наразі, УНН намагається отримати офіційний коментар у поліції.
Нагадаємо, на Одещині чоловік, в квартирі якого сталася пожежа, вистрибнув із вікна сьомого поверху. Він помер по дорозі в лікарню.