На Одещині чоловік вистрибнув із вікна сьомого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Одещині чоловік, в квартирі якого сталася пожежа, вистрибнув із вікна сьомого поверху. Він помер по дорозі в лікарню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Повідомляється, що 20 грудня о 11:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому житловому будинку за адресою: місто Одеса, вул. Бочарова, 15.
"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно у квартирі на 7-му поверсі житлового будинку. Пожежу локалізовано о 12:00 та о 12:01 ліквідовано на площі 1,5 м2. По місцю пожежі, зі слів перехожих, було з’ясовано, що до прибуття підрозділу ДСНС з вікна даної квартири вистрибнув чоловік 1989 р.н. (на тілі опіків не виявлено), під час перевезення до медичного закладу він помер у кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що причина пожежі та збиток встановлюються.
У поліції зазначили, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Відомості за фактом смерті одесита поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "самогубство").
Також повідомляється, що чоловік вистрибнув з вікна мовчки.
Нагадаємо, на Київщині знайшли тіло юнака в лісопарку, підозрюють самогубство.