На Київщині знайшли тіло юнака в лісопарку, підозрюють самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В лісопарковій зоні столиці правоохоронці знайшли тіло 17-річного юнака, який пішов з дому ще 5 грудня та до 15 грудня вважався безвісно зниклим. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Київській області.
Так, 15 грудня, правоохоронці виявили розшукуваного померлим в лісопарковій зоні столиці.
Попередньо встановлено, що неповнолітній вкоротив собі віку, отруївшись медичним препаратом. Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини смерті з’ясовуються, досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Тернопільщині 15-річного хлопця, який зник безвісті 22 листопада, знайшли мертвим у полі.