На Тернопільщині зниклого підлітка знайшли мертвим у полі

КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Тернопільщині 15-річного хлопця, який зник безвісті 22 листопада, знайшли мертвим у полі. Ознак насильницької смерті на його тілі немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.