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На Тернопільщині зниклого підлітка знайшли мертвим у полі

На Тернопільщині зниклого підлітка знайшли мертвим у полі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Тернопільщині 15-річного хлопця, який зник безвісті 22 листопада, знайшли мертвим у полі. Ознак насильницької смерті на його тілі немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.

"У неділю, 15 грудня, близько обіду в полі між селами Вівся та Золота Слобода Козівського району було виявлено тіло невідомого чоловіка. Його помітили мисливці під час полювання та повідомили в поліцію", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився безвісти зниклий 15-річний Віктор Груб’як із села Золота Слобода Козівського району.

Під час поверхневого огляду на тілі неповнолітнього ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Правоохоронці припускають, що хлопець, повертаючись додому, ймовірно, заблукав та пішов у напрямку Козівського цукрового заводу.

Остаточна причина смерті неповнолітнього буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, хлопець пішов з дому ще ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. 

Як раніше повідомляв УНН, на Одещині знайшли тіло зниклої 14-річної жительки Суворовського району Одеси з ознаками насильницької смерті. 15-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві неповнолітньої відправили у СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави.

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