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В Одесской области мужчина выпрыгнул с окна седьмого этажа

В Одесской области мужчина выпрыгнул с окна седьмого этажа

Киев  •  УНН

 • 20107 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Одесской области мужчина, в квартире которого произошел пожар, выпрыгнул из окна седьмого этажа. Он умер по дороге в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что 20 декабря в 11:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по адресу: Одесса, ул. Бочарова, 15.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на 7-м этаже жилого дома. Пожар локализован в 12:00 и в 12:01 ликвидировано на площади 1,5 м2. По месту пожара, по словам прохожих, было выяснено, что до прибытия подразделения ГСЧС из окна данной квартиры выпрыгнул мужчина 1989 г.р. (на теле ожогов не обнаружено), при перевозке в медицинское учреждение он умер в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Указано, что причина пожара и ущерб устанавливаются.

В полиции отметили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сведения по факту смерти одессита полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

Также сообщается, что мужчина выпрыгнул из окна молча.

Напомним, в Киевской области нашли тело юноши в лесопарке, подозревают самоубийство.

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