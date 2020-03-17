В Киеве завтра останавливают движение городской электрички
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве для предотвращения распространения коронавируса с полудня 18 марта все городские электрички отменяются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
"Согласно постановлению Кабинета министров Украины... с 12 ч. 00 мин. 18.03.2020 в 03.04.2020 приостанавливается перевозка пассажиров Киевской городской электричкой. Все городские электропоезда с вечера 18 марта 2020 года отменяются", - говорится в сообщении.
Напомним, киевский метрополитен прекратит работу сегодня, 17 марта, в 23:00 предварительно до 3 апреля на фоне мер по противодействию коронавирусу в Украине.
Напомним, правительство с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта.