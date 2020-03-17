У Києві завтра зупиняють рух міської електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві задля запобігання поширенню коронавірусу з опівдня 18 березня всі міські електрички скасовуються. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
“Відповідно до постанови Кабінету міністрів України,.. з 12 год. 00 хв. 18.03.2020 до 03.04.2020 призупиняється перевезення пасажирів Київською міською електричкою. Усі міські електропоїзди з вечора 18 березня 2020 відміняються”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, київський метрополітен припинить роботу сьогодні, 17 березня, о 23:00 попередньо до 3 квітня на фоні заходів щодо протидії коронавірусу в Україні.
Нагадаємо, уряд з 18 березня припинить перевезення в межах України та обмежить рух громадського транспорту.