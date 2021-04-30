В Киеве задержали иностранцев, которые похитили и ограбили блогерку с Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Блогера из Ирана путем обмана иностранцы выманили из Турции в Украину, где удерживали в съемной квартире, угрожали ее ребенку и заставили перечислить 25 биткоинив, а это - 1,4 млн долларов США, на их электронный кошелек. Об этом сообщили УНН в Нацполиции.
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“Лидер преступной группировки в Турции обратился к потерпевшей и сообщил: в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активное блогерскую деятельность, якобы противоречит нормам морали этой страны. После этого с 100 000 долларов США он предложил организовать ей и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину и оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции ”, - сообщил начальник Департамента миграционной полиции национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.
Детали
Организатором преступной схемы был 37-летний уроженец Ирана, его сообщники — двое граждан Ирана, которые длительное время проживали в Украине. Когда потерпевшая с дочерью прибыла в Украину, организатор преступной схемы разместил их в арендованной квартире и спланировал совершения в отношении женщины разбойного нападения. Мужчины угрожали оружием ей и ее ребенку и завладели криптовалюта — 25 биткоинамы, что составляет миллион 400 000 долларов США.
По его словам, чтобы скрыть преступления, совершенные в отношении женщины, организатор преступной схемы пытался вывезти потерпевшую и ее ребенка в Турцию. Поэтому правоохранители спланировали спецоперацию, в результате которой трех фигурантов задержали. По местам их проживания проведены санкционированные обыски, в ходе который изъяты доказательства их противоправной деятельности.
В настоящее время лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении двух преступлений — незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам — в совершении разбойного нападения. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий задержанных. В случае доказательства вины участникам преступной группы грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Правоохранители задержали оперуполномоченного Службы безопасности Украины, похитил человека и требовал у потерпевшего деньги в сумме 40 000 евро и 1600000 гривен.