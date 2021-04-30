У Києві затримали іноземців, які викрали та пограбували блогерку з Ірану

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“Лідер злочинного угруповання у Туреччині звернувся до потерпілої і повідомив: найближчим часом місцеві правоохоронці можуть затримати її і екстрадувати до Ірану за активну блогерську діяльність, яка нібито суперечить нормам моралі цієї країни. Після цього за 100 тисяч доларів США він запропонував організувати їй і її дитині перетин державного кордону із Туреччини до України та оформити їм відповідний міграційний статус, аби уникнути екстрадиції”, — повідомив начальник Департаменту міграційної поліції національної поліції України Сергій Пантелеєв.

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Організатором злочинної схеми був 37-річний уродженець Ірану, його спільники — двоє громадян Ірану, які тривалий час проживали в Україні. Коли потерпіла з донькою прибула в Україну, організатор злочинної схеми розмістив їх в орендованій квартирі і спланував вчинення відносно жінки розбійного нападу. Чоловіки погрожували зброєю їй та її дитині і заволоділи криптовалютою — 25 біткоїнами, що становить мільйон 400 тисяч доларів США.

За його словами, аби приховати злочини, скоєні відносно жінки, організатор злочинної схеми намагався вивезти потерпілу і її дитину в Туреччину. Тож правоохоронці спланували спецоперацію, у результаті якої трьох фігурантів затримали. За місцями їх проживання проведені санкціоновані обшуки, в ході який вилучені докази їх протиправної діяльності.

На цей час лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні двох правопорушень — незаконному позбавленні волі або викраденні людини та розбійному нападі, а його двом спільникам — у скоєнні розбійного нападу. Після проведення слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій затриманих. У випадку доведення вини учасникам злочинної групи загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали оперуповноваженого Служби безпеки України, який викрав людину та вимагав у потерпілого гроші в сумі 40 тисяч євро та 1 мільйон 600 тисяч гривень.