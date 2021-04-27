В Киеве задержали нескольких протестующих против демонтажа МАФов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Днепровском районе Киева правоохранители задержали нескольких протестующих против демонтажа МАФов, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, правоохранители задержали нескольких активных протестующих против демонтажа МАФов в Днепровском районе.
Дополнение
Правоохранители открыли производство по факту угроз в адрес руководителя КП “Киевблагоустройство” в связи с его служебной деятельностью, а именно демонтажем указанным коммунальным предприятием незаконно расположенных МАФов на территории столицы.
17 марта 2021 года в Киеве на Троещине начался демонтаж МАФов.