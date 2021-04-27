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В Киеве задержали нескольких протестующих против демонтажа МАФов

В Киеве задержали нескольких протестующих против демонтажа МАФов

Киев  •  УНН

 • 17195 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Днепровском районе Киева правоохранители задержали нескольких протестующих против демонтажа МАФов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, правоохранители задержали нескольких активных протестующих против демонтажа МАФов в Днепровском районе.

Дополнение

Правоохранители открыли производство по факту угроз в адрес руководителя КП “Киевблагоустройство” в связи с его служебной деятельностью, а именно демонтажем указанным коммунальным предприятием незаконно расположенных МАФов на территории столицы.

17 марта 2021 года в Киеве на Троещине начался демонтаж МАФов.

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