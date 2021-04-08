Через погрози керівнику "Київблагоустрою" відкрито кримінальне провадження

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"Деснянська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом погроз на адресу керівника КП "Київблагоустрій" у зв’язку із його службовою діяльністю", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що 8 квітня 2021 року невстановлені слідством особи, обливши невідомою речовиною ворота господарства директора КП "Київблагоустрій", намагались пошкодити майно останнього.

"Також біля воріт залишено ще чотири ємності із "коктейлем Молотова" із запискою з погрозами на адресу посадовця у зв’язку із його службовою діяльністю, а саме демонтажем вказаним комунальним підприємством незаконно розташованих МАФів на території столиці. Наразі за фактом погроз столичному посадовцю розпочато кримінальне провадження за ст. 195 КК України. Тривають заходи з встановлення обставин події та причетних осіб", - зазначається в повідомленні.

Додамо, що керівник КП "Київблагоустрій" Микола Бойко заявив, що знайшов під воротами свого будинку пляшки із "коктейлями Молотова" і записку з погрозами.

"Сьогодні ранком, 8 квітня, біля паркану мого будинку, де я мешкаю разом зі своєю сім'єю, мене чекав досить неприємний сюрприз. При вході стояли чотири пляшки із "коктейлями Молотова", ворота були облиті бензином. В одній із пляшок — "вітальна" записка з текстом, який я вважаю прямою погрозою мені та моїй сім'ї", - написав Бойко у Facebook.

Окрім того, перший заступник голови з питань здійснення самоврядних повноважень в Київській міській державній адміністрації Олексій Кулеба раніше заявляв, що у Києві директор комунального підприємства отримав записку з погрозами.

"Ми почали отримувати прямі погрози нам та нашим сім’ям. І це не жарти. Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія. Директору комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з "коктейлем Молотова" та запискою з погрозами", - написав він у Facebook.

Доповнення

17 березня у Києві на Троєщині розпочався демонтаж МАФів.



