Из-за угроз руководителю "Киевблагоустройства" открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранители открыли производство по факту угроз в адрес руководителя КП "Киевблагоустройство" в связи с его служебной деятельностью, а именно демонтажем указанным коммунальным предприятием незаконно расположенных МАФов на территории столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"Деснянская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту угроз в адрес руководителя КП "Киевблагоустройство" в связи с его служебной деятельностью", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что 8 апреля 2021 года неустановленные следствием лица, облив неизвестным веществом ворота хозяйства директора КП "Киевблагоустройство", пытались повредить имущество последнего.
"Также у ворот оставлено еще четыре емкости с "коктейлем Молотова" с запиской с угрозами в адрес должностного лица в связи с его служебной деятельностью, а именно демонтажем указанным коммунальным предприятием незаконно расположенных МАФов на территории столицы. По факту угроз столичному должностному лицу начато уголовное производство по ст. 195 УК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств происшествия и причастных лиц", - отмечается в сообщении.
Добавим, что руководитель КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко заявил, что нашел у ворот своего дома бутылки с "коктейлями Молотова" и записку с угрозами.
"Сегодня утром, 8 апреля, около забора моего дома, где я живу вместе со своей семьей, меня ждал довольно неприятный сюрприз. При входе стояли четыре бутылки с "коктейлями Молотова", ворота были облиты бензином. В одной из бутылок - "приветственная" записка с текстом, который я считаю прямой угрозой мне и моей семье", - написал Бойко в Facebook.
Кроме того, первый заместитель главы по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба ранее заявлял, что в Киеве директор коммунального предприятия получил записку с угрозами.
"Мы начали получать прямые угрозы нам и нашим семьям. И это не шутки. Сегодня утром произошло ЧП. Директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и запиской с угрозами", - написал он в Facebook.
Дополнение
17 марта в Киеве на Троещине начался демонтаж МАФов.