На Троєщині розпочали демонтаж незаконних споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, у Києві на Троєщині розпочався демонтаж МАФів. Про це у Facebook повідомив в.о. директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко, передає УНН.
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В.о. директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко опублікував в соцмережах повідомлення про те, що на Троєщині у Києві розпочали демонтаж малих незаконних споруд.
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“Продовжуємо. Прямо зараз розпочався демонтаж незаконних споруд на просп. Маяковського 75/2. Відпрацьовуємо всю локацію. Дякую всім службам за злагоджену роботу”, — каже Ткаченко
Публікація зібрала масу коментарів, де одні підтримують таке рішення, а інші говорять, що людей попередили про демонтаж МАФів лише за 15 хвилин, тому вони навіть не встигли вивезти свій товар.
Проте на інформаційному порталі КП “Київблагоустрій” було розміщено список тимчасових споруд, правомірність розміщення яких не підтверджена.