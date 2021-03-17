На Троещине начали демонтаж незаконных построек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, 17 марта, в Киеве на Троещине начался демонтаж МАФов. Об этом в Facebook сообщил и.о. директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
И.о. директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко опубликовал в соцсетях сообщение о том, что на Троещине в Киеве начали демонтаж малых незаконных построек.
Цитата
“Продолжаем. Прямо сейчас начался демонтаж незаконных построек на ул. Маяковского 75/2. Отрабатываем всю локацию. Спасибо всем службам за слаженную работу”, — говорит Ткаченко
Публикация собрала массу комментариев, где одни поддерживают такое решение, а другие говорят, что людей предупредили о демонтаже МАФов лишь за 15 минут, поэтому они даже не успели вывезти свой товар.
Однако на информационном портале КП “Киевблагоустройство” был размещен список временных сооружений, правомерность размещения которых не подтверждена.