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На Троещине начали демонтаж незаконных построек

На Троещине начали демонтаж незаконных построек

Киев  •  УНН

 • 19743 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, 17 марта, в Киеве на Троещине начался демонтаж МАФов. Об этом в Facebook сообщил и.о. директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

И.о. директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко опубликовал в соцсетях сообщение о том, что на Троещине в Киеве начали демонтаж малых незаконных построек.

Цитата

“Продолжаем. Прямо сейчас начался демонтаж незаконных построек на ул. Маяковского 75/2. Отрабатываем всю локацию. Спасибо всем службам за слаженную работу”, — говорит Ткаченко

Публикация собрала массу комментариев, где одни поддерживают такое решение, а другие говорят, что людей предупредили о демонтаже МАФов лишь за 15 минут, поэтому они даже не успели вывезти свой товар.

Однако на информационном портале КП “Киевблагоустройство” был размещен список временных сооружений, правомерность размещения которых не подтверждена.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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