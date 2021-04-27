У Києві затримали декількох протестувальників проти демонтажу МАФів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали декількох протестувальників проти демонтажу МАФів, передає кореспондент УНН.
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Так, правоохоронці затримали декількох активних протестувальників проти демонтажу МАФів в Дніпровському районі.
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Правоохоронці відкрили провадження за фактом погроз на адресу керівника КП “Київблагоустрою” у зв’язку із його службовою діяльністю, а саме демонтажем вказаним комунальним підприємством незаконно розташованих МАФів на території столиці.
17 березня 2021 року у Києві на Троєщині розпочався демонтаж МАФів.