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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 43724 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Киеве задержали мужчину, который стрелял в автомобиль

В Киеве задержали мужчину, который стрелял в автомобиль

Киев  •  УНН

 • 19223 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На Броварском проспекте Киева произошла перестрелка, в результате которой был поврежден автомобиль. Из людей никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Так, на Броварском проспекте патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к стрельбе по автомобилю.

"Вчера, около 21 часов, патрульные получили вызов о хулиганства на Броварском проспекте. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Range Rover выстрелил в его сторону и повредил автомобиль заявителя. Один из автопатрулей направился к мужчине, где подтвердил заявленную информацию. В стекле окна правой передней дверки инспекторы увидели круглое отверстие и трещины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через 5 минут после получения ориентировки, наряд, который ожидал вероятного появления Range Rover на мосту Патона, увидел похожий автомобиль. При общении с водителем, инспекторы заметили в салоне авто нож и предмет, похожий на оптический прицел. Гражданин подтвердил, что в автомобиле есть оружие.

"Патрульные задержали гражданина, а на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий мужчины", - говорится в сообщении.

Напомним, пяти мужчинам, которые 24 февраля устроили стрельбу в городе Днепр, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако по апелляционным жалобам прокуратуры они держаться под стражей.

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