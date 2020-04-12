В Киеве задержали мужчину, который стрелял в автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На Броварском проспекте Киева произошла перестрелка, в результате которой был поврежден автомобиль. Из людей никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Так, на Броварском проспекте патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к стрельбе по автомобилю.
"Вчера, около 21 часов, патрульные получили вызов о хулиганства на Броварском проспекте. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Range Rover выстрелил в его сторону и повредил автомобиль заявителя. Один из автопатрулей направился к мужчине, где подтвердил заявленную информацию. В стекле окна правой передней дверки инспекторы увидели круглое отверстие и трещины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через 5 минут после получения ориентировки, наряд, который ожидал вероятного появления Range Rover на мосту Патона, увидел похожий автомобиль. При общении с водителем, инспекторы заметили в салоне авто нож и предмет, похожий на оптический прицел. Гражданин подтвердил, что в автомобиле есть оружие.
"Патрульные задержали гражданина, а на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий мужчины", - говорится в сообщении.
Напомним, пяти мужчинам, которые 24 февраля устроили стрельбу в городе Днепр, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако по апелляционным жалобам прокуратуры они держаться под стражей.