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Чоловіків, які влаштували стрілянину у Дніпрі, триматимуть під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. П'ятьом чоловікам, які 24 лютого влаштували стрілянину у місті Дніпро, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте за апеляційними скаргами прокуратури вони триматимуться під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Чоловіків, які влаштували стрілянину у Дніпрі, триматимуть під вартою

"Дніпровським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 на рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпро, яким п’ятьом учасникам стрілянини було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 лютого 2020 року на перехресті вул. Титова та пр. Поля у Дніпрі, поблизу зупинки громадського транспорту, п’ятеро чоловіків, грубо порушуючи громадський порядок та наражаючи на небезпеку жителів міста, розпочали стрілянину у бік один одного, використовуючи заздалегідь заготовлену зброю. 

Зловмисників було затримано. Також їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України (хуліганство).

"Судом першої інстанції фігурантам справи було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте за апеляційними скаргами прокуратури вони триматимуться під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у місті Дніпро через конфлікт між двома групами чоловіків виникла стрілянина, в результаті якої було поранено трьох осіб.

Українські Національні Новини

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