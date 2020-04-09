Чоловіків, які влаштували стрілянину у Дніпрі, триматимуть під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. П'ятьом чоловікам, які 24 лютого влаштували стрілянину у місті Дніпро, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте за апеляційними скаргами прокуратури вони триматимуться під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Дніпровським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 на рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпро, яким п’ятьом учасникам стрілянини було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 24 лютого 2020 року на перехресті вул. Титова та пр. Поля у Дніпрі, поблизу зупинки громадського транспорту, п’ятеро чоловіків, грубо порушуючи громадський порядок та наражаючи на небезпеку жителів міста, розпочали стрілянину у бік один одного, використовуючи заздалегідь заготовлену зброю.
Зловмисників було затримано. Також їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України (хуліганство).
"Судом першої інстанції фігурантам справи було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте за апеляційними скаргами прокуратури вони триматимуться під вартою", - повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, у місті Дніпро через конфлікт між двома групами чоловіків виникла стрілянина, в результаті якої було поранено трьох осіб.