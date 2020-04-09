Мужчин, которые устроили стрельбу в Днепре, будут держать под стражей

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пяти мужчинам, которые 24 февраля устроили стрельбу в городе Днепр, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако по апелляционным жалобам прокуратуры они будут держаться под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.