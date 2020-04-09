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Мужчин, которые устроили стрельбу в Днепре, будут держать под стражей

Мужчин, которые устроили стрельбу в Днепре, будут держать под стражей

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пяти мужчинам, которые 24 февраля устроили стрельбу в городе Днепр, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако по апелляционным жалобам прокуратуры они будут держаться под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Днепровским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба Днепропетровской местной прокуратуры №3 на решение Бабушкинского районного суда города Днепр, которым пяти участникам стрельбы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 февраля 2020 года на перекрестке ул. Титова и пр. Поля в Днепре, возле остановки общественного транспорта, пятеро мужчин, грубо нарушая общественный порядок и подвергая опасности жителей города, начали стрельбу в сторону друг друга, используя заранее заготовленное оружие.

Злоумышленники были задержаны. Также им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство).

"Судом первой инстанции фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако по апелляционным жалобам прокуратуры они будут держаться под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в городе Днепр из-за конфликта между двумя группами мужчин возникла перестрелка, в результате которой были ранены три человека.

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