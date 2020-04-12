У Києві затримали чоловіка, який стріляв в автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Броварському проспекті Києва сталася стрілянина, в результаті якої було пошкоджено автомобіль. З людей ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Так, на Броварському проспекті патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до стрільби по автомобілю.
"Учора, близько 21-ї години, патрульні отримали виклик стосовно хуліганства на Броварському проспекті. Заявник повідомив, що водій автомобіля Range Rover вистрілив у його бік та пошкодив автомобіль заявника. Один з автопатрулів направився до чоловіка, де підтвердив заявлену інформацію. У склі вікна правої передньої дверки інспектори побачили круглий отвір та тріщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за 5 хвилин після отримання орієнтування, наряд, який очікував імовірної появи Range Rover на мосту Патона, побачив схожий автомобіль. При спілкуванні з водієм, інспектори помітили у салоні авто ніж та предмет схожий на оптичний приціл. Громадянин підтвердив, що в автомобілі є зброя.
"Патрульні затримали громадянина, а на місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, п'ятьом чоловікам, які 24 лютого влаштували стрілянину у місті Дніпро, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте за апеляційними скаргами прокуратури вони триматимуться під вартою.