У Києві затримали чоловіка, який стріляв в автомобіль

КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Броварському проспекті Києва сталася стрілянина, в результаті якої було пошкоджено автомобіль. З людей ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.