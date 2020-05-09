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В Киеве зарегистрировали еще 50 случаев COVID-19, из них 12 медиков

Киев • УНН

 • 13059 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки на COVID-19 заболело еще в 50 человек, из них 12 медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

В Киеве зарегистрировали еще 50 случаев COVID-19, из них 12 медиков

“За прошедшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них — 12 медиков. За прошедшие сутки в Киеве 2 летальных случая. На сегодня в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека”, — написал Кличко.

По его словам, среди заболевших 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

“В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей”, — отметил мэр.

Кроме того, выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы.

Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.

Как сообщалось, в Украине COVID-19 заболело уже 2854 медиков.

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