У Києві зареєстрували ще 50 випадків COVID-19, з них 12 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіло ще в 50 людей, з них 12 медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
“За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще в 50 людей. Серед них — 12 медиків. За минулу добу в Києві 2 летальних випадки. На сьогодні в столиці вже 1771 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Померли 34 людини”, — написав Кличко.
За його словами, серед захворілих 21 жінка віком від 34 до 76 років, 26 чоловіків віком від 17 до 79 років, 1 дівчинка віком 7 років та 2 хлопці віком 17 років.
“До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші — лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів”, — зазначив мер.
Окрім того, одужали за минулу добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 134 мешканці столиці.
Нагадаємо, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376.
Як повідомлялося, в Україні на COVID-19 захворіло вже 2 854 медиків.