В Киеве "заминировали" здание суда

"В десять часов утра в столичную полицию поступило сообщение, что админздание Высшего хозяйственного суда Украины, расположенного по улице Копыленко, заминировано. В настоящее время специалисты всех профильных служб проводят тщательное обследование здания суда и прилегающей территории по выявлению опасных предметов", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что эвакуация работников суда не производится. Сейчас идет проверка помещений судебного учреждения.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях территориального управления полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Анониму грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, 17 ноября в Киеве сообщили о минировании крупных ТРЦ.