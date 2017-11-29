В Киеве "заминировали" здание суда

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80436 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 71421 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 78433 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 85470 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119148 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115391 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144854 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108820 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113365 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Киеве "заминировали" здание суда

В Киеве "заминировали" здание суда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании админздания Высшего хозяйственного суда Украины, специалисты проводят тщательное обследование здания суда и прилегающей территории по выявлению опасных предметов, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В десять часов утра в столичную полицию поступило сообщение, что админздание Высшего хозяйственного суда Украины, расположенного по улице Копыленко, заминировано. В настоящее время специалисты всех профильных служб проводят тщательное обследование здания суда и прилегающей территории по выявлению опасных предметов", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что эвакуация работников суда не производится. Сейчас идет проверка помещений судебного учреждения.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях территориального управления полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Анониму грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, 17 ноября в Киеве сообщили о минировании крупных ТРЦ.

 

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