У Києві "замінували" будівлю суду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування адмінбудівлі Вищого господарського суду України, фахівці проводять ретельне обстеження приміщення суду та прилеглої території щодо виявлення небезпечних предметів, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"О десятій годині ранку до столичної поліції надійшло повідомлення, що адмінбудівля Вищого господарського суду України, розташованого по вулиці Копиленка, замінована. На цей час фахівці усіх профільних служб проводять ретельне обстеження приміщення суду та прилеглої території щодо виявлення небезпечних предметів," - йдеться в повідомленні.
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Зазначають, що евакуація працівників суду не проводиться. Наразі триває перевірка приміщень судової установи.
Подію зареєстровали у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальні правопорушення територіального управління поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Аноніму загрожує до шести років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, 17 листопада у Києві повідомили про мінування великих ТРЦ.