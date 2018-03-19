В Киеве зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19959 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В столице наблюдается рост заболеваемости на 20,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости как среди детского, так и взрослого населения. Так, взрослых заболело 9032 человека против 6633 за 10-ю неделю, рост на 26,6%; детей - 12 899 против 10 731, рост на 16,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 58,8%, а на предыдущей неделе 61,8%. Заболеваемость среди школьников выросла на 17,9%, если сравнивать с прошлой неделей, 4953 случая, что составляет 38,4% от общего количества заболевших детей и 22,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 11-ю неделю эпидсезона госпитализированы 188 человек, из них 145 детей.

Отмечается, что показатель заболеваемости составил 749,6 (по 10-ю неделю 593,5) и ниже эпидемического порога на 34,5%. Сейчас в городе интенсивность эпидемического процесса на уровне, характерном для этого периода года.

Как сообщал УНН, 12 марта все учебные заведения столицы возобновили образовательный процесс.

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