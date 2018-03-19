У Києві зафіксували зростання захворюваності на грип і ГРВІ

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У столиці спостерігається зростання рівня захворюваності на 20,8% порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.

“У порівнянні з попереднім тижнем у столиці спостерігається зростання рівня захворюваності як серед дитячого, так і дорослого населення. Так, дорослих захворіло 9032 особи проти 6633 за 10-й тиждень, зростання на 26,6 %; дітей — 12 899 проти 10 731, зростання на 16,8%. У структурі захворюваності діти становлять 58,8%, а на попередньому тижні 61,8%. Захворюваність серед школярів зросла на 17,9%, якщо порівнювати з минулим тижнем, 4953 випадки, що складає 38,4% від загальної кількості захворілих дітей та 22,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — зазначив М.Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 11-й тиждень епідсезону госпіталізовано 188 осіб, із них 145 дітей.

Зазначається, що показник захворюваності склав 749,6 (за 10-й тиждень 593,5) та є нижчим епідемічного порогу на 34,5%. Наразі у місті інтенсивність епідемічного процесу на рівні, характерному для цього періоду року.

Як повідомляв УНН, 12 березня усі навчальні заклади столиці відновили освітній процес.

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