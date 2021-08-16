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В Киеве зафиксировали незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве зафиксировали незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 18226 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В столице за 32-ю неделю 2021 года зарегистрировали 5123 больных гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости вырос менее чем на 3%. Об этом сообщает УНН по данным КГГА.

Детали

В Киеве 16 августа зафиксировали незначительный рост количества больных гриппом и ОРВИ – на 2,3%. Уровень заражения ниже эпидемического порога на 76,9%. 

На прошлой неделе этот показатель составлял 4,8%: детей заболели – 2611, взрослых – 2512.

Сейчас среди больных детей – 51%, а на предыдущей неделе – 52,5%. Из них 37,7% – дети школьного возраста. В то же время среди школьников заболеваемость снизилась на 8,4% – зарегистрировано 985 случаев.

В медицинские учреждения за 32-ю неделю госпитализировали 323 человека, среди госпитализированных – 62 детей.

Напомним

Последний рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве зафиксировали 9 августа.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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