В Україні вже 2,266 млн випадків COVID-19, за добу - 417

КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,266 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 серпня, - понад 400, що менше, ніж напередодні, однак традиційне падіння показника на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 433 особи, що також менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.