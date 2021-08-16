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В Україні вже 2,266 млн випадків COVID-19, за добу - 417

В Україні вже 2,266 млн випадків COVID-19, за добу - 417

Київ • УНН

 • 20801 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,266 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 серпня, - понад 400, що менше, ніж напередодні, однак традиційне падіння показника на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 433 особи, що також менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 15 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 433 особи;
  • летальних випадків – 14;
  • одужало – 248 осіб.
  • протестовано: методом ПЛР – 10 238 осіб, методом ІФА – 1 551 особа, експрес-тестами – 7 282 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 266 329 осіб;
  • одужало – 2 197 075 осіб;
  • летальних випадків – 53 269;
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 31, медпрацівників – 10.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 59 випадків;
  • Вінницька область – 35 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 19 випадків;
  • Донецька область – 8 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Запорізька область – 0 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 випадків;
  • Київська область – 17 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 7 випадків;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Миколаївська область – 12 випадків;
  • Одеська область – 47 випадків;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 5 випадків;
  • Сумська область – 32 випадки;
  • Тернопільська область – 25 випадків;
  • Харківська область – 13 випадків;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 0 випадків;
  • Черкаська область – 6 випадків;
  • Чернівецька область – 28 випадків;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до 30 серпня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

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