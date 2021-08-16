В Украине уже 2,266 млн случаев COVID-19, за сутки - 417

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,266 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 августа, - более 400, что меньше, чем накануне, однако традиционное падение показателя на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 433 человека, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.