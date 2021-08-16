У Києві зафіксували незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У столиці за 32-й тиждень 2021 року зареєстровано 5123 хворих на грип та ГРВІ. Рівень захворюваності зріс менше ніж на 3%. Про це повідомляє УНН за даними КМДА.
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У Києві 16 серпня зафіксували незначне зростання кількості хворих на грип та ГРВІ – на 2,3%. Рівень зараження нижчий від епідемічного порогу на 76,9%.
Минулого тижня цей показник становив 4,8%: дітей захворіло – 2611, дорослих – 2512.
Зараз серед хворих дітей – 51%, а на попередньому тижні – 52,5%. Із них 37,7% – діти шкільного віку. Водночас серед школярів захворюваність знизилась на 8,4% – зареєстровано 985 випадків.
До медичних закладів за 32-й тиждень госпіталізували 323 людини, серед госпіталізованих – 62 дітей.
Нагадаємо
Останнє зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ у Києві зафіксували 9 серпня.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.