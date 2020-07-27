В Киеве за выходные произошло более 100 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Киеве за выходные произошло более 100 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 25 июля по 26 июля произошло 114 ДТП, из них 10 - ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, на Броварском проспекте в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими.
Также сообщалось, жителю Киевской области сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на трассе "Львов - Ивано-Франковск", в результате которого один человек погиб, один травмирован.