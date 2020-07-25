Масштабна ДТП із постраждалими: у Києві зіштовхнулись легковик і вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Броварському проспекті у Києві сталась масштабна ДТП із потерпілими, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, на Броварському проспекті легковик зіштовхнувся із вантажівкою, яка у результаті протаранила білборд.
Як повідомляють очевидці, у ДТП є постраждалі, але наразі їх кількість не уточнюється.
Зазначимо, що наразі через аварію на Броварському проспекті виник велитенський затор.
Наразі УНН намагається отримати коментар у правоохоронців щодо даного ДТП.
Нагадаємо, у Кам’янець-Подільському карета “швидкої” потрапила в ДТП.