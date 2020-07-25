У Кам’янець-Подільському карета “швидкої” потрапила в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Кам’янець-Подільському, що на Хмельниччині, зіткнулись легковик та карета “швидкої”. Рятувальники деблокували трьох пасажирів легковика, вони госпіталізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
“24 липня о 18:45 на пункт зв’язку Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легкового автомобіля Honda Accord та карети “швидкої”, що сталася на перехресті вулиць Пушкіна та Привокзальна в місті Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині.Невідкладно до місця події прибув черговий караул надзвичайників 5 Державної пожежно-рятувальної частини. Як з’ясувалося, внаслідок автотрощі в салоні легкового автомобіля затиснутими опинилося троє людей. Бійці ДСНС, оперативно приступили до деблокування потерпілих за допомогою спецінструменту”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водія та двох пасажирів легковика передали медикам.
“Загалом на момент ДТП в салоні Honda Accord перебувало четверо людей, а у "швидкій" п’ятеро. Всіх постраждалих було госпіталізовано для надання допомоги”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що наразі причину ДТП з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, поліція розпочала профілактичне відпрацювання “Безпечне шосе” на дорогах України.