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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100860 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109658 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114524 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 146125 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115031 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138703 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103651 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102764 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102263 просмотра

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В Каменец-Подольском карета "скорой" попала в ДТП

В Каменец-Подольском карета "скорой" попала в ДТП

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КИЕВ. 25 июля. УНН. В Каменец-Подольском Хмельницкой области, столкнулись легковушка и карета "скорой". Спасатели деблокировали трех пассажиров легковушки, они госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"24 июля в 18:45 на пункт связи службы спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля Honda Accord и кареты "скорой", которая произошла на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная в городе Каменец-Подольский, что на Хмельниччини. Неотложно к месту происшествия прибыл дежурный караул чрезвычайников 5 Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, в результате аварии в салоне легкового автомобиля зажатыми оказалось трое людей. Бойцы ГСЧС, оперативно приступили к деблокированию пострадавших с помощью специнструмента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водителя и двоих пассажиров легковушки передали медикам.

"В целом на момент ДТП в салоне Honda Accord находилось четыре человека, а в "скорой" пятеро. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания помощи", - указано в сообщении.

Сообщается, что сейчас причину ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, полиция начала профилактическую отработку "Безопасное шоссе" на дорогах Украины.

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