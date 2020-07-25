В Каменец-Подольском карета "скорой" попала в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Каменец-Подольском Хмельницкой области, столкнулись легковушка и карета "скорой". Спасатели деблокировали трех пассажиров легковушки, они госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
"24 июля в 18:45 на пункт связи службы спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля Honda Accord и кареты "скорой", которая произошла на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная в городе Каменец-Подольский, что на Хмельниччини. Неотложно к месту происшествия прибыл дежурный караул чрезвычайников 5 Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, в результате аварии в салоне легкового автомобиля зажатыми оказалось трое людей. Бойцы ГСЧС, оперативно приступили к деблокированию пострадавших с помощью специнструмента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителя и двоих пассажиров легковушки передали медикам.
"В целом на момент ДТП в салоне Honda Accord находилось четыре человека, а в "скорой" пятеро. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания помощи", - указано в сообщении.
Сообщается, что сейчас причину ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, полиция начала профилактическую отработку "Безопасное шоссе" на дорогах Украины.