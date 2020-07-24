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Поліція розпочала профілактичне відпрацювання “Безпечне шосе” на дорогах України

Поліція розпочала профілактичне відпрацювання “Безпечне шосе” на дорогах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У зв’язку із загостренням ситуації на автомобільних шляхах Національна поліція почала профілактичне відпрацювання доріг “Безпечне шосе”, яке триватиме до кінця літа. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

“В Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів держави “Безпечне шосе”. Відпрацювання триватиме до кінця літа. До його проведення будуть залучені підрозділи блоку превентивної діяльності. Відпрацювання має на меті підвищення безпеки учасників дорожнього руху та профілактику дорожньо-транспортних пригод”, - сказав голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося понад 1000 ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули. Лише за чотири останніх дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми.

“Відтак з огляду на загострення ситуації на автомобільних шляхах керівництвом Національної поліції було прийняте рішення про проведення профілактичного відпрацювання", - вказано у повідомленні.

Ігор Клименко зазначив, що їхня мета – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

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“Нині “гаряча” пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту суттєво збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше. Тому для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції”, – сказав Ігор Клименко.

Він також повідомив, що в рамках відпрацювання перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань – аналіз стану аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їхньої кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей у південних регіонах держави.

“Особливу увагу поліцейські приділятимуть профілактиці правопорушень, що можуть призвести до ДТП. Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень Правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами та велосипедистами. Зокрема, йдеться про виявлення фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму. Також правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки або мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема – дітей”, - вказано у повідомленні.

Ігор Клименко додав, що екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей – у режимі патрулювання чи на спеціальних видимих та добре освітлених постах.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів про перші результати автофіксації порушень ПДР.

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