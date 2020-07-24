Полиция начала профилактическую отработку "Безопасное шоссе" на дорогах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В связи с обострением ситуации на автомобильных дорогах Национальная полиция начала профилактическую отработку дорог "Безопасное шоссе", которая продлится до конца лета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе". Отработка продлится до конца лета. К ее проведению будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Отработка имеет цель повышения безопасности участников дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий", - сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
По его словам, в течение июля этого года на украинских дорогах произошло более 1000 ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.
"Следовательно, учитывая обострение ситуации на автомобильных дорогах руководством Национальной полиции было принято решение о проведении профилактической отработки", - указано в сообщении.
Игорь Клименко отметил, что их цель - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.
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"Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции", - сказал Игорь Клименко.
Он также сообщил, что в рамках отработки перед каждым задействованным подразделением полиции определены конкретные задачи. Среди этих задач - анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.
"Особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на обнаружение серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами. В частности, речь идет об обнаружении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима. Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользование ремнями безопасности или шлемами, перевозки пассажиров, в частности - детей", - указано в сообщении.
Игорь Клименко добавил, что экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей - в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о первых результатах автофиксации нарушений ПДД.