Полиция начала профилактическую отработку "Безопасное шоссе" на дорогах Украины

"В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе". Отработка продлится до конца лета. К ее проведению будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Отработка имеет цель повышения безопасности участников дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий", - сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, в течение июля этого года на украинских дорогах произошло более 1000 ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.

"Следовательно, учитывая обострение ситуации на автомобильных дорогах руководством Национальной полиции было принято решение о проведении профилактической отработки", - указано в сообщении.

Игорь Клименко отметил, что их цель - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

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"Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции", - сказал Игорь Клименко.

Он также сообщил, что в рамках отработки перед каждым задействованным подразделением полиции определены конкретные задачи. Среди этих задач - анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.

"Особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на обнаружение серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами. В частности, речь идет об обнаружении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима. Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользование ремнями безопасности или шлемами, перевозки пассажиров, в частности - детей", - указано в сообщении.

Игорь Клименко добавил, что экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей - в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о первых результатах автофиксации нарушений ПДД.