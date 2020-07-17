Автофіксація порушень ПДР: у МВС очікують зниження смертності на 30% при камерах по усій Україні

“У нас в планах установка 1000 камер на території України, 300 камер закуповується вже зараз. І коли ми покриємо територію України, всі аварійно небезпечні ділянки, камерами, які будуть фіксувати перевищення швидкості, проїзди на червоне світло, порушення проїзду на подвійній суцільній, ми очікуємо значного зменшення на 30% смертності”, — сказав Геращенко.

Як повідомляв УНН, Міністерство внутрішніх справ раніше повідомило про намір звернеться до мерів найбільших міст України та обласних центрів з пропозиціями про встановлення системи автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери також будуть встановлені на автомагістралях.