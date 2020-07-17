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Автофіксація порушень ПДР: у МВС очікують зниження смертності на 30% при камерах по усій Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Після установки камер автоматичної фіксації порушень ПДР по всій Україні в Міністерстві внутрішніх справ очікують зниження на 30% смертності на дорогах. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода Слова Савіка Шустера” сказав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.

“У нас в планах установка 1000 камер на території України, 300 камер закуповується вже зараз. І коли ми покриємо територію України, всі аварійно небезпечні ділянки, камерами, які будуть фіксувати перевищення швидкості, проїзди на червоне світло, порушення проїзду на подвійній суцільній, ми очікуємо значного зменшення на 30% смертності”, — сказав Геращенко.

Як повідомляв УНН, Міністерство внутрішніх справ раніше повідомило про намір звернеться до мерів найбільших міст України та обласних центрів з пропозиціями про встановлення системи автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери також будуть встановлені на автомагістралях.

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